Coronavirus - Le coach de Serena Williams organise un nouveau tournoi à huis clos, Goffin y prendra part

Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, organisera un tournoi de tennis à huis clos à partir du 16 mai. L'événément, qui s'étalera sur cinq semaines, aura lieu au sein de son académie, dans la région niçoise.Le tournoi, baptisé Ultimate Tennis Showdown (UTS), sera diffusé en direct. Cinquante rencontres seront disputées. Mouratoglou promet "une toute nouvelle façon de montrer et de consommer le tennis qui entraînera encore plus de divertissement et d'engagement de la part des fans." David Goffin, dixième joueur mondial, disputera le premier match contre l'Australien Alexei Popyrin (ATP 103). Alors que la saison de tennis est suspendue en raison du coronavirus, le tournoi répondra aux exigences de distance pour assurer la sécurité des joueurs, des entraîneurs et d'un nombre limité d'employés sur place, précise Mouratoglou. La Mouratoglou Tennis Academy est utilisée par de nombreux joueurs professionnels, dont le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6). (Belga)