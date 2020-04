Coronavirus - Le Congrès américain adopte un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars

Le Congrès américain a approuvé jeudi un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars pour soutenir l'économie et les hôpitaux face à la pandémie de Covid-19, tout en renforçant les capacités de dépistage.Souvent masqués, dans un hémicycle régulièrement désinfecté, les membres de la Chambre des représentants ont adopté ces mesures par 388 voix pour et cinq contre, avec une abstention. Le président Donald Trump soutient ce nouveau plan et devrait le promulguer rapidement. (Belga)

