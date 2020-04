Coronavirus - Le Conseil Régional de Sécurité rappelle les mesures en vigueur pour les fêtes religieuses

Le Conseil Régional bruxellois de Sécurité (CORES) réuni mercredi soir dans la foulée du Conseil National de Sécurité a rappelé les mesures liées à l'interdiction des cérémonies, des rassemblements, mais aussi les règles de distance de sécurité dans le cadre des fêtes initiatiques, philosophiques ou religieuses. Parmi celles-ci, les fêtes de Pâques chrétienne, juive (du 8 au 16 avril) et orthodoxe, ainsi que le Ramadan qui débutera aux alentours du 23 avril.Présidé par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et composé notamment du Procureur du Roi de Bruxelles, des présidents des collèges de police, des chefs de corps des six zones de police locale et des 19 bourgmestres, le CORES a invité les personnes impliquées dans l'organisation de ces fêtes et les fidèles des différentes religions à adapter leurs pratiques à la situation actuelle. Les mesures générales impliquent que les fidèles ne se retrouvent plus dans les lieux de culte pour célébrer; que les réunions familiales sont limitées aux membres de la famille vivant sous le même toit et ont lieu dans ce foyer même; et que les magasins d'alimentation spécifiques autorisés à rester ouverts conformément aux règles applicables aux magasins d'alimentation, sont susceptibles d'être confrontés à une plus grande demande durant cette période. "Ils veillent donc à ce que les mesures de distanciation sociale soient appliquées avec une attention accrue, en particulier lorsqu'ils attendent un afflux important de clients", a souligné le Conseil Régional de Sécurité à l'issue de sa réunion. Au-delà d'un point sur l'évolution de la situation et sur les décisions prises au niveau fédéral, le CORES s'est accordé sur une exécution commune, en Région bruxelloise, des mesures pour freiner l'épidémie et protéger les plus vulnérables. Cela se traduira par l'adaptation de l'arrêté du ministre-président permettant certaines visites dans les Maisons de Repos, les Maisons de Repos et de Soins et les centres pour les personnes avec un handicap dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du virus. (Belga)

