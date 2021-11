Coronavirus - Le Costa Rica rend le vaccin obligatoire pour les enfants et les adolescents

Le vaccin contre le Covid-19 sera obligatoire pour les mineurs au Costa Rica, comme ceux contre la varicelle et la polio, a annoncé vendredi le ministère de la Santé de ce pays d'Amérique centrale.Les parents et les tuteurs, ainsi que diverses agences gouvernementales, sont invités à agir pour s'assurer que les enfants et les adolescents reçoivent leur vaccin dans "un délai raisonnable", indique un communiqué. Au Costa Rica, 73% des adolescents âgés de 12 à 19 ans ont déjà reçu au moins une dose de l'un des deux vaccins contre le coronavirus autorisés, selon les données du gouvernement. Dans l'ensemble, environ 54% de la population est complètement vaccinée. L'objectif est que les enfants de moins de 12 ans commencent à être vaccinés contre le coronavirus au cours de l'année prochaine, a précisé le ministère de la Santé. (Belga)

