Coronavirus - Le couvre-feu entre en vigueur aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont entamé samedi leur premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale, dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.Depuis 21H00, il est interdit de sortir de chez soi, et ce jusqu'à 4H30, le couvre-feu devant être renouvelé tous les soirs au moins jusqu'au 9 février. Tout contrevenant encourt une amende de 95 euros, a indiqué le gouvernement néerlandais. Certaines dérogations sont possibles, notamment pour les personnes revenant de funérailles ou celles devant travailler pendant le couvre-feu, mais à condition qu'elles présentent une attestation de déplacement. Les détenteurs d'un chien sont, eux, autorisés à sortir sans devoir présenter d'attestation. Le Premier ministre Mark Rutte avait annoncé mercredi son intention d'instaurer un couvre-feu, avant d'obtenir le lendemain l'approbation du Parlement. M. Rutte a déclaré que la décision d'instaurer un couvre-feu avait été confortée par "la variante britannique et les très grandes inquiétudes que nous avons tous", faisant référence à une nouvelle souche plus infectieuse de la maladie qui a émergé au Royaume-Uni. Selon le Premier ministre, le couvre-feu doit éviter un confinement obligatoire de jour, alors que depuis le début de la crise sanitaire, les Néerlandais n'avaient encore jamais dû justifier leurs déplacements. "C'est en fait bien mieux que de devoir rester chez soi tout le temps. Je pense qu'ils veulent seulement s'assurer qu'on ne doive pas en arriver là", a jugé Soya, 22 ans, qui se trouvait dans le quartier de la gare centrale de La Haye, quelques heures avant le début du couvre-feu. "C'est une mesure un peu trop stricte. Elle est peut-être nécessaire mais l'état psychologique des gens n'est pas vraiment bon maintenant. Cela va faire empirer les choses", a estimé Harris, 33 ans, se promenant devant le Binnenhof, le siège du premier ministre et du parlement à La Haye. En plus d'avoir soulevé l'opposition de certains députés, dont le chef de file d'extrême droite Geert Wilders, le couvre-feu suscite la colère d'une partie des Néerlandais. Samedi soir, le mot clé "AvondklokProtest", en français "Protestation Couvre-feu" figurait à la première place des tendances de Twitter Pays-Bas. M. Rutte et son gouvernement ont démissionné la semaine dernière à la suite d'un scandale lié aux allocations familiales, mais ils continuent de gérer les affaires courantes jusqu'aux élections législatives, prévues le 17 mars. La Haye avait annoncé à la mi-décembre une nouvelle série de mesures pour lutter contre le Covid-19, les plus sévères imposées aux Pays-Bas depuis le début de la crise sanitaire. Les commerces dits non-essentiels notamment sont fermés, au même titre que les écoles mais aussi les cafés et restaurants qui sont, eux, déjà soumis à une fermeture depuis la mi-octobre. (Belga)

