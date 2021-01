Coronavirus - Le Danemark réclame un test négatif pour tous les arrivants par avion

Le Danemark a annoncé vendredi que seuls les avions dont tous les passagers auront passé auparavant un test négatif au coronavirus seraient autorisés à se poser sur son sol.En outre, ce dépistage négatif ne devra pas dater de plus de 24 heures et cette règle s'appliquera à tous, citoyens danois ou étrangers. Il reviendra aux compagnies aériennes de s'assurer que les passagers se conforment à cette nouvelle obligation. "A dater du 9 janvier à 17H00, aucune compagnie aérienne ne sera autorisée à voler vers un aéroport danois sans avoir vérifié que tous les passagers à bord ont été testés négatifs", a indiqué le ministre des transports Benny Engelbrecht lors d'une conférence de presse. Les vols intérieurs et ceux venant du Groenland et des îles Féroé, territoires autonomes danois, seront exemptés de cette mesure, ainsi que les enfants de moins de 12 ans. Les contrôles aux frontières terrestres et maritimes ont aussi été renforcées: les étrangers devront aussi fournir un certificat de dépistage négatif et une raison valable de voyager, selon la radio-télévision publique. Ces nouvelles restrictions de déplacement resteront en vigueur au moins jusqu'au 17 janvier. Ce tour de vis est justifié par la nécessité de restreindre la circulation de variants du coronavirus plus contagieux, détectés d'abord au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Le ministère des affaires étrangères a par ailleurs conseillé aux Danois de s'abstenir de tout voyage à l'étranger, dans une nouvelle directive destinée aux voyageurs. Il conseillait précédemment de n'entreprendre que les voyages jugés essentiels. "Si vous envisagez de voyager à l'étranger, ne le faites pas", a déclaré abruptement le ministre des affaires étrangères Jeppe Kofod lors d'une conférence de presse vendredi. En semi-confinement depuis mi-décembre, le Danemark a annoncé mardi durcir ses restrictions, demandant à sa population d'éviter les contacts sociaux, pour préserver son système de santé face à la multiplication des cas liés à la souche mutante britannique (86 cas détectés au Danemark jusqu'ici) . "Restez le plus possible à la maison, évitez de rencontrer des personnes en dehors de votre foyer, de vos proches", a lancé la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen, lors d'une conférence de presse. (Belga)

