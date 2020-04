Coronavirus - Le FC Barcelone va économiser 14 millions par mois sur les salaires

Lundi, les joueurs du FC Barcelone ont accepté de renoncer à 70 pour-cent de leur salaire durant la crise du coronavirus. Cela permettra au champion d'Espagne d'épargner 14 millions d'euros, a confirmé le président Josep Bartomeu mardi à Catalunya Radio.Comme les autres sportifs du club, à savoir les joueurs de basket et de handball, ont également accepté de réduire leur salaire de 70 pour-cent, le montant épargné par l'ensemble du club sportif atteint les 16 millions. Bartomeu prévoit que cette mesure de crise s'appliquera pendant deux mois. Dans ce cas, Lionel Messi et ses équipiers perdront 11,5 pour-cent de leur salaire annuel. "La situation est grave. Pour cela, il faut prendre des mesures", a expliqué le président du Barça. Avec 95.000 personnes contaminées et 8.000 morts, l'Espagne est après l'Italie le pays le plus touché en Europe. (Belga)