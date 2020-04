Coronavirus - Le FMI débourse 411 millions de dollars pour l'Éthiopie contre la pandémie

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi avoir déboursé 411 millions de dollars pour aider l'Éthiopie à combattre l'impact de la pandémie de Covid-19.Le Conseil d'administration du Fonds a approuvé le déboursement de ces fonds par le biais de son Instrument de financement rapide, qui permet d'accélérer le versement de fonds par rapport à d'autres moyens du FMI, pour "parer aux besoins urgents en termes de balance des paiements provoquée par le Covid-19", souligne un communiqué de l'institution. Le conseil d'administration a également apporté des changements aux deux programmes d'aide en échange de réformes qui lient déjà le Fonds et le pays d'Afrique orientale. L'Éthiopie profitera également des mesures d'allègement de la dette des pays les plus pauvres adoptées le 13 avril par le Fonds. Cela représente environ 12 millions de dollars d'argent dégagé pouvant être utilisé ailleurs. "Le FMI suit de près la situation en Éthiopie et est prêt à apporter des conseils et un soutien financier en fonction des besoins", souligne le communiqué. (Belga)

