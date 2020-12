Coronavirus - Le Fonds de Sécurité routière a vu ses recettes baisser de près de 40%

"En raison du confinement imposé au printemps dernier, le Fonds de Sécurité routière a vu ses recettes baisser de près de 40%. La première tranche pourra néanmoins être versée aux zones de police locales", a assuré jeudi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) dans un communiqué.Une partie des sommes récoltées pour le Fonds de Sécurité routière via les amendes est reversé aux zones de police. Du 18 mars au 7 juin, en raison du confinement visant à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19), le trafic routier habituel était quasiment inexistant. Par conséquent, la police a constaté moins d'infractions et a donc infligé moins d'amendes routières. Ainsi, en avril et mai 2020, la Justice a perçu 16 millions d'euros de recettes provenant des amendes routières, alors que pour les mêmes mois en 2019, les recettes s'élevaient à 30 millions. Les mesures restrictives en vigueur depuis le 19 octobre ont eu un impact moins important sur les chiffres, étant donné que les déplacements restent autorisés en journée. Pour 2020, le Fonds de Sécurité routière enregistre néanmoins quelque 40% de recettes en moins. "Il a semblé pendant un moment que les revenus seraient insuffisants pour verser la première tranche issue du Fonds aux zones de police locale. Toutefois, selon les calculs les plus récents, il s'avère que les recettes suffiront pour transférer une première tranche de 101,5 millions d'euros en 2021", assure la ministre de l'Intérieur. (Belga)

