Coronavirus - Le G7 veut se coordonner "autant que possible"

Les ministres de la Santé des pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) ont convenu lundi de se coordonner "autant que possible dans les conseils de voyage et les mesures de prévention" face au nouveau coronavirus apparu en Chine, a indiqué le ministère allemand de la Santé.Cet effort de coordination doit également s'appliquer "dans la recherche sur ce nouveau virus et dans la coopération entre l'OMS (l'organisation mondiale de la Santé, ndlr), l'UE et la Chine", a ajouté le ministère dans un communiqué à l'issue d'une conférence téléphonique des ministres du G7. "Mon objectif, c'est que nous réagissions de manière décidée mais aussi appropriée", a souligné le ministre, cité dans le communiqué. "Car un virus ne connaît ni frontières, ni nationalités", a-t-il rappelé, jugeant "utile et important un échange direct" entre les ministres de la Santé du G7. (Belga)

