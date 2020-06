Coronavirus - Le golfeur Watney est positif au Covid-19 et se retire du RBC Heritage

L'Américain Nick Watney a été testé positif au coronavirus et s'est retiré du RBC Heritage, en Caroline du Sud, le deuxième tournoi du circuit américain de golf (PGA) depuis la reprise.Watney a quitté le tournoi avant le deuxième tour. "Avant de se rendre sur le parcours, Nick Watney a dit ressentir des symptômes ressemblant à ceux de la maladie et après avoir consulté un médecin il a subi un test qui s'est avéré positif", a indiqué l'instance dirigeante du golf américain. Watney a voyagé seul et est arrivé par ses propres moyens sur l'Ile de Hilton-Head, où se tient le tournoi. Le golfeur de 39 ans, qui compte cinq victoires sur le circuit nord-américain, s'est placé en quarantaine afin d'être traité. Watney, 234e au dernier classement mondial, est le premier joueur a contracter le virus depuis que la PGA a repris sa saison à huis clos, le week-end passé à Forth Worth au Texas. (Belga)