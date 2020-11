Coronavirus - Le gouvernement allemand compte renforcer ses mesures anti-Covid

Le gouvernement allemand souhaite renforcer les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Un projet de résolution obtenu lundi par l'agence dpa indique par exemple que les enfants et les plus jeunes devraient être encouragés à ne voir qu'un ami durant leur temps libre.Les familles devraient aussi limiter leurs réunions aux personnes composant leur ménage et une seule autre personne d'un autre ménage. Dans l'espace public, un ménage devrait se limiter à ne rencontrer que deux personnes d'un autre ménage. Le projet invite aussi à éviter les fêtes privées jusqu'à Noël. Depuis le 2 novembre, seuls les membres de deux ménages sont autorisés à se rencontrer en public, avec un maximum de 10 personnes par réunion. Il est aussi question que toute personne présentant des symptômes même faibles, comme de la toux ou un nez qui coule, observe une quarantaine à la maison immédiatement. Cette version du projet plaide aussi pour que les mesures de distance sociale soit renforcées en milieu scolaire. Samedi, à mi-chemin du confinement d'un mois instauré à l'échelle nationale, la chancelière allemande Angela Merkel à mis en garde contre un hiver difficile à venir. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.