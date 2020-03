Coronavirus - Le gouvernement américain passe commande pour 500 millions de masques

Le gouvernement américain a commandé 500 millions de masques du type N95 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a annoncé Donald Trump mercredi, sans donner de détail sur les entreprises concernées.Plusieurs entreprises américaines ont déjà entrepris la confection de ces masques, selon le président américain. Le gouvernement américain a aussi demandé aux entreprises de construction de faire dons de leurs masques au secteur de la santé, a assuré Donald Trump. Ces masques sont désormais nécessaires aux docteurs et personnels soignants qui prennent en charge les patients infectés au Covid-19. Contrairement aux masques chirurgicaux, ces masques N95 garantissent une meilleure protection contre les infections potentielles aux bactéries et virus dans l'air. Les Etats-Unis comptent à ce stade plus de 7.700 cas et 118 morts, selon l'université John Hopkins. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.