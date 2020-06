Coronavirus - Le gouverneur de Californie ordonne la fermeture des bars de Los Angeles

Le gouverneur de Californie a ordonné dimanche la fermeture des bars de Los Angeles et de six autres comtés de cet Etat du Sud-Ouest américain qui connaît un rebond de la pandémie de nouveau coronavirus."En raison de la hausse des cas de Covid-19, la Californie ordonne aux bars de fermer à Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin et Tulare", a tweeté le démocrate Gavin Newsom qui avait autorisé la réouverture des bars californiens le 12 juin. (Belga)