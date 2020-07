Coronavirus - Le Grand-Duché de Luxembourg revoit sa copie après une augmentation des contaminations

Le Grand-Duché de Luxembourg va revoir ses mesures d'assouplissement en raison de l'augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus. Mercredi, 46 nouvelles infections ont ainsi été détectées sur 6.000 tests effectués. "Ces chiffres ne sont pas alarmants mais nous devons éviter que cette situation ne s'aggrave dans le futur", a précisé le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Les nouvelles contaminations concernent surtout des jeunes.Depuis la fin de la semaine passée, le nombre de nouvelles infections a rapidement augmenté avec près de 150 nouveaux cas enregistrés. La hausse s'explique en partie par les fêtes privées qui sont à nouveau autorisées au Luxembourg. Pour les réunions de plus de 20 personnes qu'elles soient privées ou publiques, les mesures de distance précédemment recommandées seront ainsi remplacées par des règles contraignantes, a indiqué Xavier Bettel. Les détails des nouvelles règles doivent encore être finalisés. "L'objectif est qu'il y ait aussi des sanctions pour les infractions. Cela peut conduire à la fermeture d'un restaurant. La situation n'est actuellement pas alarmante. Mais cela ne peut continuer que si tous les citoyens se comportent de manière responsable. Vous devez être prudent et respecter les règles." Le Grand-Duché a recensé jusqu'à présent 4.345 cas de contaminations au COVID-19 et 110 décès. Depuis le début de la crise, 191.282 personnes au total ont aussi été testées. (Belga)

