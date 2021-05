Coronavirus - Le Grand Prix Cerami annulé aussi en 2021

Les organisateurs du Grand Prix Cerami cycliste (cat. 1.1), qui devait se tenir le 25 juillet, ont annoncé l'annulation de la course en 2021. L'épreuve avait déjà été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.Les organisateurs de la course, qui devait se dérouler entre Mons et Frameries au lendemain de l'arrivée finale du Tour de Wallonie à Quaregnon, ont évoqué l'incertitude planant sur la course dans le cadre de la crise sanitaire. "Certes, les nouvelles perspectives d'assouplissements formulées par le dernier conseil de concertation de ce mardi 11 mai autoriseraient sur papier, et dans un scénario idéal, la tenue d'événements extérieurs à 2500 personnes", ont indiqué les organisateurs. "Dès lors, notre décision pourrait sembler paradoxale, mais les mesures du CODECO ne sont pas celles imposées actuellement par l'UCI aux organisateurs. Un protocole exigeant et lourd que nous sommes tenus de respecter et qui interdit, pour le moment, la présence du public sur les sites de départ et d'arrivée." Les organisateurs de l'épreuve boraine ont toutefois précisé que le Grand Prix Cerami 2022 était déjà envisagé, "avec le concours des villes de Mons et Frameries ainsi que de l'ensemble de ses partenaires". (Belga)