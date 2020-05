Coronavirus - Le groupe Sunweb gèle les prix pendant un an des vacances annulées

Le groupe Sunweb, spécialisé dans les séjours tout compris au soleil et aux sports d'hiver, va geler les prix pendant un an des vacances annulées en raison de la crise liée au coronavirus, fait-il savoir vendredi.Le tour-opérateur s'engage à offrir aux clients concernés par des séjours annulés les mêmes vacances avec exactement le même prix dans un délai de réservation d'un an. En d'autres termes, les éventuelles réductions pour réservation anticipée seront conservées, et si les hôtels ou les vols s'avèrent plus chers, Sunweb Group maintient les tarifs convenus initialement avec les voyageurs. En cas de baisse des prix, la formule ne sera pas appliquée au détriment des clients. "Si les prix diminuent, les voyageurs pourront toujours utiliser leur voucher et réclamer la différence", explique le porte-parole Tim Van den Bergh. S'ils optent pour un autre hôtel ou une autre destination, en revanche, ce sont les derniers tarifs qui prévaudront. Les voyageurs qui ne souhaitent pas utiliser leur voucher dans le délai imparti peuvent solliciter le remboursement de leur séjour. Les autres tour-opérateurs actifs en Belgique ont annoncé le remboursement des vacances annulées sous forme de voucher ou encore la possibilité de modifier les voyages sans frais supplémentaires. Il n'est toutefois pas exclu que certains s'alignent sur leur concurrent. (Belga)

