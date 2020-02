Coronavirus: le Japon commence à évacuer des passagers âgés du bateau en quarantaine

Les autorités japonaises ont commencé vendredi à évacuer du bateau de croisière en quarantaine certains passagers âgés et de santé fragile, dont les tests au nouveau coronavirus se sont avérés négatifs.Les autorités ont donné à ces personnes de 80 ans ou plus, en mauvaise santé ou confinées à bord dans des cabines sans fenêtres le choix d'être relogées à terre. Seuls ceux présentant des tests négatifs au nouveau coronavirus qui a infecté 218 personnes à bord peuvent bénéficier de cette mesure. Les premiers d'entre eux ont quitté le navire en montant aussitôt dans des bus aux rideaux fermés. Les conducteurs étaient équipés des pieds à la tête d'une tenue de protection avec masque et lunettes, a constaté l'AFP. Un responsable du gouvernement a indiqué que 11 personnes étaient sorties, sans vouloir préciser si d'autres quitteraient le bateau vendredi ni donner d'autres détails. La quarantaine imposée au Diamond Princess, arrivée à Yokohama (sud-ouest de Tokyo) le 3 février avec 3.711 occupants, doit durer jusqu'au 19 février. (Belga)