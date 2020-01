Coronavirus: le Japon confirme un cas chez un homme n'ayant pas voyagé en Chine

Les autorités japonaises ont annoncé mardi la présence au Japon d'un cas du nouveau virus apparu en Chine chez un homme ne s'étant pas rendu dans ce pays mais ayant véhiculé des touristes en provenance de Wuhan, berceau de la maladie.Le sexagénaire originaire de la ville touristique japonaise de Nara avait conduit dans un bus en janvier deux groupes de touristes de Wuhan et a été hospitalisé samedi avec des symptômes similaires à ceux de la grippe, a indiqué le ministère de la Santé. Le ministre japonais de la Santé Katsunobu Kato a annoncé mardi que deux nouveaux cas étaient confirmés dans l'archipel, ce qui porte le total à six. "L'un d'eux ne s'est jamais rendu à Wuhan et a transporté des touristes de Wuhan à deux reprises en janvier", a-t-il déclaré au cours d'une réunion retransmise à la télévision. "Rien n'indique que cet homme se serait rendu en Chine", a précisé à l'AFP par téléphone un responsable du ministère. "Si tel est le cas, il pourrait avoir été infecté par des touristes en provenance de Wuhan. Et si cette deuxième affirmation est correcte, il s'agirait du premier cas de transmission de personne à personne au Japon", a-t-il ajouté. Les autres cas constatés dans l'Archipel nippon concernent tous des personnes s'étant rendues à Wuhan. Le Japon va envoyer mardi soir dans cette ville du centre de la Chine un avion pour évacuer environ 200 de ses ressortissants, sur 650 ayant exprimé le souhait de rentrer dans leur pays. (Belga)