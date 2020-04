Coronavirus - Le joueur de l'Ajax Eiting bat des coureurs de Jumbo-Visma dans une course sur Zwift

Carel Eiting, médian de l'Ajax Amsterdam, a devancé des coureurs de Jumbo-Visma dans une course virtuelle sur Zwift. La course mettait aux prises des cyclistes de la formation WorldTour et des footballeurs du club champion des Pays-Bas.Eiting a devancé les cyclistes Pascal Eenkhoorn et Robert Gesink. Steven Kruijswijk, troisième du Tour de France l'an passé, a pris la cinquième place. Pour l'Ajax, Donny van de Beek et Klaas-Jan Huntelaar ont notamment participé. L'idée de la course sur Zwift vient de l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Il voulait que ses joueurs apprennent quelque chose des coureurs professionnels sur les courses virtuelles. Il y a quelques semaines, l'Ajax a fourni des vélos Wattbike à ses joueurs afin qu'ils puissent travailler leur condition à domicile. (Belga)