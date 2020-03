Coronavirus - Le Luxembourg ferme ses bars et restaurants

Tous les restaurants et bars du Luxembourg vont fermer leurs portes dès minuit, a annoncé dimanche en fin de journée le Premier ministre Xavier Bettel."Toutes les entreprises qui accueillent le public restent fermées", a annoncé M. Bettel, précisant que n'étaient pas concernés les magasins d'alimentation, les opticiens, les pharmacies, les services de télécommunications, les drogueries, les stations-services, les services de nettoyage à sec, les marchands de journaux et les services funéraires. Les restaurants qui proposent des services de livraison pourront continuer leurs activités. "Il en va aujourd'hui d'une prévention et d'une précaution", a justifié M. Bettel au terme d'un conseil de gouvernement extraordinaire convoqué dans l'après-midi. M. Bettel a appelé à une limitation des déplacements de la population à ceux qui sont destinés à rejoindre le lieu de travail, aux visites médicales, à l'achat de nourriture et à l'aide aux personnes plus fragiles. Les citoyens âgés de plus de 65 ans ou ayant un système immunitaire déficient sont priés de rester chez eux. "Ils doivent annuler les activités et limiter ce qui n'est pas indispensable", a pointé M. Bettel tout en lançant un appel à la solidarité à l'ensemble de la population pour leur venir en aide. En outre, les piscines, musées, centres sportifs, discothèques, bibliothèques et cinémas resteront portes closes pour limiter la propagation du coronavirus. "Je crois que tout le monde est peiné par ce qui arrive et nous devons tous nous serrer les coudes et espérer que dans 6 à 8 semaines ça ira beaucoup mieux", a commenté à l'AFP François Koepp, secrétaire général de la Fédération Horeca Luxembourg. Il estime que 15.000 salariés du secteur de la restauration seront affectés par les mesures annoncées dimanche. La pandémie a touché au moins une cinquantaine de personnes au Grand-Duché et un décès est signalé à ce stade. (Belga)

