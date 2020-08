Coronavirus - Le marathon de Londres 2020 sera réservé aux athlètes élite et en circuit

Le 40e marathon de Londres, programmé le 20 octobre, sera réservé aux athlètes élite cette année et se tiendra sur un circuit dans les allées du Saint-James' Park, qui constituera une sorte de "bulle" d'isolation, ont expliqué jeudi les organisateurs."Nous avons travaillé pendant des mois sur différents scénarios", a expliqué le directeur de l'organisation, Hugh Brasher, cité dans le communiqué, "mais malgré nos efforts (...) il n'a pas été possible d'arriver à une course en masse, que ce soit en courant ou en marchant, qui respecte la distanciation sociale" pour le grand public. Les détails du circuit et de la course seront annoncés plus tard en août, mais les temps qui seront effectués lors de cette course pourront qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, ont-ils ajouté. Aucun spectateur ne sera admis sur le parcours, mais la course sera retransmise en direct par la BBC. Le Kényan Eliud Kipchoge et l'Ethiopien Kenenisa Bekele devraient se disputer la victoire chez les hommes, alors que la Kenyane et détentrice du record du monde Brigid Kosgei sera favorite chez les dames. L'édition 2021 de l'épreuve, qui se déroule d'habitude en avril, a aussi été reportée à l'automne et au 3 octobre "pour nous donner un maximum de chance de pouvoir organiser une course avec le grand public", selon l'organisateur. Les amateurs qui avaient leur place pour l'épreuve auront la possibilité, en s'inscrivant sur une application dédiée, d'effectuer les 42,195 kilomètres près de chez eux ou n'importe où dans le monde, quelle que soit leur allure, ce qui leur donnera droit à la traditionnelle médaille. (Belga)