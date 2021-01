Coronavirus - Le Mexique atteint un nouveau record de contaminations en 24H

Le Mexique a enregistré vendredi un nouveau record de contaminations recensées en 24H, le second cette semaine, avec 21.366 cas de Covid-19, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires.Le secrétariat mexicain à la Santé a également fait état de 1.106 décès liés au coronavirus et signalés au cours des dernières 24H. Le Mexique, qui compte 128 millions d'habitants, enregistre un bilan total de 1,6 million cas et 139.022 décès, occupant ainsi la quatrième place des pays les plus endeuillés en chiffres absolus et la 18e en termes de décès pour 100.000 habitants, selon une base de données de l'AFP fondée sur les statistiques officielles. La semaine du 8 au 14 janvier a été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie au Mexique, avec une moyenne de 983 décès par jour, avec un plafond de 1.314 le mardi 12. L'augmentation des contaminations et des décès se concentre dans les zones densément peuplées comme la capitale, Mexico, et sa vaste banlieue où vivent quelque 23 millions de personnes et qui est devenue l'épicentre de l'épidémie dans le pays d'Amérique latine. Avec un taux d'occupation des services hospitaliers avoisinant les 90%, la capitale déplore 19.131 décès et 395.506 cas depuis le début de la pandémie. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.