Coronavirus - Le Mexique autorise le débarquement d'un paquebot

Un paquebot avec 6.000 personnes à bord, refoulé de Jamaïque et des îles Caïmans par crainte du coronavirus après qu'un membre d'équipage a contracté la grippe, pourra accoster au Mexique une fois remplies les "règles sanitaires", a annoncé jeudi le président Andres Manuel Lopez Obrador."On a donné l'autorisation d'accoster, que les gens à bord du navire puissent débarquer (...) nous ne pouvons pas agir avec discrimination, (le navire) devra simplement respecter les règles sanitaires", a déclaré le président lors de sa conférence quotidienne. "On ne peut pas agir de manière inhumaine. Imaginez le désespoir" des passagers, a ajouté le chef de l'Etat. Le MSC Meraviglia est arrivé mercredi soir au large du port de Cozumel, une petite île côtière située à une centaine de kilomètres au sud de Cancun (sud), selon un communiqué de la compagnie de croisières MSC. Le navire "devra être contrôlé par les médecins (...), qui vérifieront les problèmes de santé à bord", avait déclaré par la suite sur Twitter le gouverneur de l'Etat de Quintana Roo, Carlos Joaquin. "S'il y a une situation de risque en matière de santé, l'autorisation de débarquer ne sera pas donnée", avait-il ajouté. Les îles Caïmans et la Jamaïque avait refusé auparavant que le navire accoste sur leurs côtes en raison de rumeurs liées à la propagation du nouveau coronavirus, alors qu'un membre d'équipage avait été testé positif à la grippe saisonnière. Quelques habitants ont manifesté mercredi soir leur hostilité au débarquement du bateau à Cozumel. "Nous en avons déjà assez avec la dengue!", était-il écrit sur une pancarte brandie par un manifestant. La mairie de Cozumel avait assuré dès mercredi dans un communiqué que le secrétariat à la Santé de l'Etat avait confirmé qu'une personne "avait été diagnostiquée porteuse de la grippe, mais pas du coronavirus". La compagnie s'est dit "extrêmement déçue" de la décision des autorités jamaïcaines alors que le navire avait fourni tous les rapports médicaux nécessaires. Elle a également indiqué que les autorités des îles Caïman avaient interdit au bateau d'accoster "sans même regarder les rapports médicaux". MSC a indiqué qu'aucun autre cas de grippe n'a été enregistré à bord après le placement à l'isolement du membre d'équipage, pas plus que de cas de covid-19. Le premier cas de coronavirus en Amérique latine a été confirmé mercredi au Brésil. Aucun cas n'a été pour l'heure diagnostiqué au Mexique. Le secrétariat à la Santé a toutefois indiqué mercredi qu'un cas suspect était en train d'être vérifié à Mexico. (Belga)

