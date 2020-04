Coronavirus - Le nombre de décès en Italie au plus bas depuis plus de deux semaines

Le nombre de morts du coronavirus officiellement recensés en 24 heures en Italie (525) est le plus bas depuis plus de deux semaines, a annoncé dimanche la protection civile.Cela représente une baisse d'un quart des décès par rapport à samedi (681). Il faut remonter au 19 mars pour trouver un bilan plus faible (427). Au total, 15.887 personnes sont mortes du Covid-19 en Italie, pays le plus endeuillé du monde, selon les chiffres officiels. Le nombre total d'infections, incluant les guérisons et les décès, s'élève à 128.948, soit une augmentation de 3,5% par rapport à samedi. L'augmentation journalière oscillait autour de 4% depuis lundi. Pour le deuxième jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs a baissé, de 17 unités, pour atteindre un total de 3.977. Les patients considérés comme guéris ont augmenté de 3,9% avec un total de 21.815 guérisons. Les cas dits actifs, soit excluant les décès et les guérisons, ont augmenté de 3,4%, à 91.246. (Belga)

