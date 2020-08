Coronavirus - Le nombre de nouveaux cas toujours en hausse mais la progression ralentit

Avec 580,1 tests positifs au Covid-19 par jour entre le 31 juillet et le 6 août, le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter en Belgique, en hausse de 16% en une semaine, selon les données publiées par Sciensano lundi matin. Si l'indicateur s'affiche toujours en augmentation, la progression du virus semble ralentir quelque peu alors que des hausses de 104% étaient encore constatées fin juillet.La Belgique a détecté, depuis le début de l'épidémie, 74.152 contaminations, soit 751 de plus que dimanche. Le nombre de nouvelles infections s'affiche en hausse constante depuis plusieurs semaines mais la progression du virus semble quelque peu ralentir. Si entre le 31 juillet et le 6 août, le nombre de tests positifs a augmenté de 16% par rapport aux sept jours précédents, entre le 22 et le 28 juillet par exemple, la hausse s'élevait à 104% par rapport aux sept jours précédents. Le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants augmente aussi, avec 65,9 nouvelles contaminations détectées pour 100.000 habitants, contre 63,3 dimanche. Dimanche, 285 lits d'hôpital étaient occupés par des patients atteints du Covid-19, soit quatre de plus que la veille. Les soins intensifs accueillaient 69 malades, dont 34 nécessitaient une assistance respiratoire. Entre le 31 juillet et le 6 août, les hôpitaux ont admis 24,4 patients en moyenne chaque jour, un indicateur stable. La Belgique déplore la mort de 9.872 patients (+2). Entre le 31 juillet et le 6 août, 3,4 décès ont été enregistrés par jour en moyenne (+33%). (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.