Coronavirus - Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital repart à la baisse

En légère hausse au début du week-end, le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 diminue de 5% et s'établit désormais à 618 par jour en moyenne, selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié dimanche. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 6.893 (-5%), dont 1.464 aux soins intensifs.Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 10.512 par jour entre le 29 octobre et le 4 novembre. Cela représente une baisse de 35% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s'élève à 494.168 depuis le début de l'épidémie. Le Covid-19 a également causé la mort de 12.907 personnes en Belgique, en hausse de 199 unités par rapport aux chiffres publiés samedi. En moyenne, 173 personnes sont décédées chaque jour à cause d'une infection au coronavirus, en hausse de 66% par rapport à la semaine précédente. (Belga)

