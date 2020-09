Coronavirus - Le nombre de régions "préoccupantes" aux Pays-Bas risque de doubler

Le nombre de régions aux Pays-Bas où le coronavirus se propage augmente rapidement. La semaine six régions néerlandaises étaient concernées, désormais il s'agit de huit nouvelles régions concernées, a informé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte mardi lors d'un débat parlementaire.Selon le Premier ministre, il faut s'attendre à ce que cette semaine huit nouvelles régions soient placées dans la catégorie "préoccupante" en se basant sur les récents développements dans les chiffres d'infections. Son cabinet est "très occupé" pour éviter un second confinement. Mais le premier ministre n'a pas communiqué au sujet de l'éventualité de nouvelles mesures au Pays-Bas. Il n'a pas précisé non plus de quelles régions il s'agit. Il a toutefois admis que réduire les heures d'ouverture dans les établissements, comme annoncé vendredi pour six régions, ne serait pas suffisant pour éviter une seconde vague d'épidémie dans le pays. (Belga)

