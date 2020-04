Coronavirus - Le paquebot Coral Princess comptant 2 décès à bord a accosté à Miami

Le Coral Princess, un navire de croisière dénombrant deux personnes décédées et plusieurs malades du coronavirus à son bord, a accosté samedi dans le port de Miami, après avoir été rejeté par une autre ville de Floride et plusieurs pays d'Amérique latine."Nous sommes profondément tristes d'annoncer que deux passagers sont décédés à bord du Coral Princess", a déclaré dans un communiqué Princess Cruises, la compagnie propriétaire du bateau. L'entreprise avait annoncé plus tôt dans la semaine que 12 cas positifs de coronavirus avaient été diagnostiqués sur le Coral Princess (sept passagers et cinq membres d'équipage). Le navire qui compte 1.020 passagers et 878 membres d'équipage est arrivé samedi dans le port de Miami après avoir essayé sans succès d'accoster à Fort Lauderdale, ville où deux autres navires de croisière infectés par le coronavirus, le Zaandam et le Rotterdam, avaient trouvé refuge jeudi après de longues négociations avec les autorités locales. Le débarquement des passagers du Coral Princess prendra plusieurs jours en raison du nombre limité de vols disponibles, a précisé Princess Cruises, soulignant que les passagers qui nécessitaient des soins médicaux urgents seraient prioritaires. Le Coral Princess a commencé son voyage le 5 mars depuis Santiago du Chili et devait rejoindre Buenos aires en Argentine le 19 mars. Le port argentin lui a refusé l'autorisation d'accoster, tout comme l'Uruguay et le Brésil. Les entreprises Princess Cruises et Holland America, propriétaire du Zaandam et du Rotterdam, font toutes les deux partie du même groupe, le géant des croisières Carnival. (Belga)