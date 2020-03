Coronavirus - Le parc d'attractions Disneyland en Californie va fermer

Le parc d'attractions Disneyland d'Anaheim, près de Los Angeles (Californie), a annoncé jeudi qu'il allait fermer ses portes à partir du 14 mars et jusqu'à la fin du mois par principe de précaution contre le coronavirus."Même si aucun cas de Covid-19 n'a été signalé à Disneyland Resort", le parc a pris cette décision conformément aux recommandations du gouverneur de Californie demandant la suspension de tous les rassemblements "non-essentiels" de plus de 250 personnes et "dans l'intérêt de nos clients et employés", a expliqué un porte-parole. Les hôtels présents sur le site resteront ouverts jusqu'au lundi 16 mars pour laisser le temps aux touristes d'organiser leur départ, a-t-il ajouté. (Belga)

