Coronavirus - Le Parlement flamand suspend les commissions

Le Parlement flamand a décidé de suspendre l'ensemble des ses commissions la semaine prochaine. La mesure a été entérinée par le Bureau élargi. Le plénière de mercredi aura bien lieu, en présence de l'ensemble de l'exécutif et sous le signe du coronavirus.La suspension permettra aux cabinets et administrations de se concentrer pleinement sur l'approche de l'épidémie, souligne la présidente de l'assemblée, Liesbeth Homans. Les Parlements wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles tourneront eux aussi au ralenti cette semaine. (Belga)

