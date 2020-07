Coronavirus - Le port du masque sera obligatoire dans les magasins à partir du 11 juillet

Le comité de concertation, qui rassemble le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a décidé jeudi soir d'élargir l'obligation du port du masque à partir du 11 juillet, notamment aux magasins.Dès samedi, le port du masque sera également imposé dans les magasins et les centres commerciaux, dans les cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et les bibliothèques. Cette liste pourrait être amenée à évoluer dans le temps, en fonction de la situation épidémiologique, ajoute le comité de concertation. Le port du masque reste toujours fortement recommandé dans les autres situations. (Belga)