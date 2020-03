Coronavirus - Le Premier ministre italien annoncera des "mises à jour importantes" mercredi soir

Le président italien Giuseppe Conte annonce sur Twitter qu'il s'exprimera en direct sur Facebook et à la télévision vers 21h40 mercredi pour annoncer "des mises à jour importantes", à la suite des derniers développements liés au nouveau coronavirus.Le nombre total de cas de Covid-19 recensés en Italie depuis le début de l'épidémie atteignait mercredi 12.462, soit 2.076 de plus que mardi, selon des données communiquées à la presse par Angelo Borrelli, commissaire national chargé de la gestion de l'épidémie de coronavirus. Le pays déplore 196 décès supplémentaires, soit 827 au total. Le Covid-19 est désormais une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Son directeur général Tedros Adhananom Ghebreyesus a annoncé mercredi à Genève ce nouveau statut plus d'un mois après la déclaration d'urgence de santé de portée internationale. (Belga)

