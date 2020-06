Coronavirus - Le Premier ministre roumain et quatre ministres mis à l'amende

Le Premier ministre roumain Ludovic Orban et quatre membres de son gouvernement ont écopé d'une amende car ils ne portaient pas de masque à une réunion pour l'anniversaire du Premier ministre, rapportent des médias roumains lundi.Ludovic Orban s'est acquitté d'une amende de 2.500 leu (plus de 500 euros) parce qu'il ne portait pas de masque, malgré l'obligation en vigueur afin de freiner la propagation du coronavirus. Il a également écopé d'une autre amende de 500 leu (plus de 100 euros) car il fumait une cigarette alors qu'il est interdit depuis des années en Roumanie de fumer dans des espaces fermés. Le ministre des Affaires étrangères a, lui, été mis à l'amende pour avoir fumé un cigare. Le ministre de l'Économie Virgil Popescu, le ministre des Transports, Lucian Bode, et le vice-Premier ministre Raluca Turcan ont quant à eux écopé d'une amende car ils ne portaient pas de masque. Jusqu'a présent, le bilan officiel en Roumanie fait état de 19.398 personnes contaminées par le nouveau coronavirus et 1.270 morts. (Belga)

