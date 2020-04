Coronavirus - Le président du club de Brescia positif au coronavirus

Le président du club de football italien de Brescia, une des provinces de Lombardie les plus touchées par la pandémie de Covid-19, a annoncé avoir contracté, ainsi que sa fille, le coronavirus."Les symptômes? J'ai d'importantes douleurs aux os", a décrit, dans un entretien au quotidien La Repubblica, Massimo Cellino (63 ans) de retour dans sa ville d'origine de Cagliari en Sardaigne "depuis quelques jours" après "trois semaines de quarantaine à Brescia". Farouche opposant à une reprise du championnat, à l'arrêt depuis le 9 mars, Cellino a répété son désaccord avec ce qu'il considère une "folie". "De Siervo (le directeur général de la Serie A, ndlr) m'a appelé et m'a demandé si j'étais prêt à jouer sur terrain neutre", révèle-t-il. "Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à jouer, où que ce soit. La saison doit s'arrêter comme ça, nous ne pouvons certainement pas aller au-delà du 30 juin. J'entends parler de septembre ou octobre, c'est de la folie." Cellino avait déjà annoncé être disposé à déclarer forfait si la saison devait reprendre en Italie où plus de 23.000 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, soit le plus haut total de décès après les Etats-Unis. (Belga)