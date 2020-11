Coronavirus - Le reconfinement mènera à 30.000 permis de conduire délivrés en moins

La Fédération des Ecoles de Conduite et Centres de Formation agréés, Federdrive, met en garde dimanche contre les conséquences importantes du nouveau confinement sur le secteur et la société en général. Lors du premier confinement, pas moins de 34.000 candidats n'ont pas été en mesure d'obtenir leur permis de conduire. Après cet épisode, les écoles ont pu récupérer le retard, mais la fédération s'attend à ce que 30.000 permis de conduire en moins soient délivrés dans les prochaines semaines."Cela signifie que 30.000 personnes auront peur de peut-être ne compter que sur des bus surchargés, qui auront besoin d'un permis de conduire dans le cadre de leur profession", déplore la fédération dans un communiqué. "Sur le long terme, ce retard aura des conséquences sur bien des aspects de la société". La fédération prend pour exemple une école qui avait entamé la formation de 21 ambulanciers qui avaient besoin d'un nouveau permis pour des véhicules plus imposants. Ces personnes ne pourront pas obtenir de permis de conduire pour l'instant, ce qui fait que les nouvelles ambulances resteront sans personnel pour le moment. Federdrive signale que le temps d'attente sera encore long après le déconfinement, probablement tout au long de 2021. La fédération dit comprendre le sérieux de la situation mais fait appel à un soutien financier pour les écoles qui pourraient ne pas survivre à ce nouveau confinement et pour les instructeurs qui risquent de perdre leur emploi. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.