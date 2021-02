Coronavirus - Le Royaume-Uni a déjà vacciné 12 millions de personnes

Au Royaume-Uni, plus de 12 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus, selon les derniers chiffres du gouvernement. Le royaume compte avoir vacciné d'ici mi-février les groupes les plus vulnérables, soit 15 millions de personnes (plus de 70 ans, les personnes présentant des comorbidités et le personnel médical).Le Royaume-Uni est moins touché par la pénurie de vaccins que l'Union européenne grâce à des commandes effectuées de manière très précoce. L'OMS a déjà appelé le pays à fournir des doses dès que les plus vulnérables auront été vaccinés. Si tous les fabricants avec lesquels la Grande-Bretagne a signé des contrats livrent les doses promises, le pays en aura assez pour vacciner tous ses habitants trois fois. (Belga)

