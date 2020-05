Coronavirus - Le Royaume-Uni envisage une quatorzaine pour les entrées sur son territoire

Le gouvernement britannique envisage d'introduire une quatorzaine obligatoire pour la plupart des arrivées internationales au Royaume-Uni, selon la presse de samedi, malgré la pression croissante pour desserrer les restrictions imposées par la lutte contre le coronavirus.Hormis celles qui entrent dans le pays depuis l'Irlande voisine, toutes les personnes arrivant par voie aérienne, maritime et ferroviaire devront s'isoler pendant deux semaines, rapporte le Times. Des vérifications ponctuelles de l'adresse donnée par les voyageurs seront effectuées, avec des sanctions possibles, de l'amende de 1.000 livres (1.100 euros) à l'expulsion, ajoute le média, qui précise que le Premier ministre Boris Johnson doit annoncer cette mesure dimanche. La BBC de son côté avance que la quatorzaine doit entrer en vigueur fin mai, citant des sources gouvernementales et l'organisme de l'industrie aéronautique Airlines UK. M. Johnson doit s'exprimer dimanche sur un éventuel assouplissement du confinement en Angleterre, décrété le 23 mars, mais qui s'annonce d'ores et déjà très limité. "Il n'y aura pas de changements spectaculaires du jour au lendemain, nous serons très très prudents lorsque nous assouplirons les restrictions actuelles, car les données que nous présentons chaque jour montrent que nous ne sommes pas tirés d'affaire", a ainsi prévenu vendredi le ministre de l'Environnement George Eustice au cours du point de presse quotidien du gouvernement sur la pandémie. Il a annoncé 626 morts supplémentaires dues au nouveau coronavirus, portant le total à 31.241 et faisant ainsi du Royaume-Uni le deuxième pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis. Le gouvernement autonome du Pays de Galles a annoncé vendredi de légères modifications dans le dispositif de confinement. Les Gallois pourront sortir faire de l'exercice plus d'une fois par jour, sans trop s'éloigner de leur foyer. Les magasins de jardinage pourront rouvrir et bientôt les bibliothèques. (Belga)

