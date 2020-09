Coronavirus - Le semi-marathon d'Athènes annulé

Le semi-marathon d'Athènes, qui avait été reporté du 22 mars au 20 septembre prochain, a finalement été annulé en raison des restrictions sanitaires liées au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la Fédération grecque d'athlétisme.Les autorités du pays interdisent en effet tous les évènements et compétitions en plein air regroupant plus de 100 participants. Or chaque année, quelque 20.000 coureurs s'alignent sur le semi-marathon de la capitale grecque. Le marathon d'Athènes, en revanche, reste lui pour le moment maintenu au 8 novembre. (Belga)

