Coronavirus - Le "Summer Camp" des Belgian Lions prévu à Louvain-la-Neuve est annulé

Le stage des Belgian Lions, l'équipe nationale belge masculine de basket, prévu du 22 au 29 juillet à Louvain-la-Neuve, n'aura pas lieu. La fédération belge, Basketball Belgium, a annoncé cette décision jeudi."En raison de l'impact du Covid-19, l'évolution actuelle de la santé publique internationale ne garantit pas un déroulement normal du stage", précise-t-elle. "Plusieurs joueurs et membres du personnel reviennent de zones à haut risque et nous voulons absolument protéger la santé de chacun". "Dès que la situation le permettra à nouveau, le management proposera un nouveau programme pour préparer au mieux l'Euro 2022 et la Coupe du monde 2023". . (Belga)