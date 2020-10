Coronavirus - Le Tour de Belgique féminin n'aura pas lieu cette année

Le Lotto Belgium Tour, le Tour de Belgique féminin, n'aura pas lieu cette année, ont annoncé les organisateurs de la course cycliste samedi soir. Prévue du 13 au 15 octobre, l'épreuve est annulée en raison de la pandémie de coronavirus et de l'incertitude qui en découle.Le 9e Lotto Belgium Tour devait initialement se tenir sur quatre jours du 25 au 28 juin, mais a été reportée en octobre avec un format de trois jours de course. "Renoncer à une dizaine de jours du départ a été une décision difficile à prendre", déclare Tom Thienpont, organisateur de la course. "La course n'a pu se dérouler en juin à cause du confinement et de l'interdiction des compétitions sportives. Nous avons travaillé dur avec nos partenaires pour cette édition d'octobre. Au niveau de l'organisation, tout était en ordre, mais les chiffres du coronavirus en Belgique continuent d'entretenir l'incertitude. Si des villes ou des communes étaient finalement forcées de refuser d'accueillir la course, cela aurait eu de graves conséquences financières. Il n'y a pour l'instant aucun signe que cela soit le cas mais le risque existe. Entretemps, deux de nos partenaires (pas des sponsors principaux) se sont aussi retirés. Il était nécessaire de prendre cette difficile décision pour garantir l'existence du Lotto Belgium Tour sur le long terme". (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.