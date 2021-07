Coronavirus - Le tourisme suisse mettra longtemps à se remettre de la pandémie

Il faudra des décennies pour que le tourisme suisse se remette complètement de la pandémie de coronavirus. Selon Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme, l'année 2021 s'annonce encore pire que 2020.L'incertitude et les décisions de dernière minute accompagneront le tourisme pendant longtemps, souligne M. Nydegger dans une interview accordée à la SonntagsZeitung. Il faut se préparer au fait qu'une épidémie virale apparaîtra toujours quelque part et le tourisme suisse "doit trouver ses repères dans ce nouveau contexte". Pour l'année en cours, la reprise est plus lente qu'espéré, relève Martin Nydegger. La Suisse devrait encore enregistrer 5% de nuitées hôtelières en moins par rapport à 2020. "Ce n'est pas une bonne nouvelle car 2020 a été la pire année de l'Histoire", déplore le directeur de Suisse Tourisme, qui table sur un été légèrement meilleur que l'année dernière, mais pas bon pour autant. "Toutefois, dans le même temps, nous constatons que les visiteurs étrangers sont de nouveau plus nombreux à venir chez nous. Ils compensent le recul de la clientèle helvétique", qui recule pour ces vacances de 10%, pointe M. Nydegger. Environ 15% de visiteurs supplémentaires ont voyagé en Suisse depuis l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas et la Belgique cet été par rapport à l'année précédente. Suisse Tourisme s'attend à une augmentation à peine perceptible en provenance des autres pays européens. La clientèle d'Amérique du Nord et des États du Golfe revient quant à elle lentement. Les visiteurs en provenance d'Asie se font rares, pour leur part. Les tempêtes et les inondations entravent également l'activité touristique. Les chemins de fer de montagne et les compagnies de navigation ont enregistré de très mauvais résultats. Les inondations catastrophiques en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ont également eu des conséquences négatives. (Belga)

