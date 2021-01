Coronavirus - Le variant sud-africain détecté en Nouvelle-Zélande

La première personne contaminée localement en Nouvelle-Zélande en plus de deux mois est atteinte du variant sud-africain du coronavirus, et la transmission s'est probablement faite pendant sa quarantaine, ont annoncé lundi les autorités.Une femme de 56 ans qui était récemment rentrée d'Europe a été testée positive samedi, 10 jours après avoir achevé sa quarantaine obligatoire de deux semaines à l'isolement. Le bilan de la Nouvelle-Zélande dans le combat contre le Covid-19 a été salué à l'étranger, l'archipel totalisant moins de 2.000 cas depuis le début de la pandémie. Au total, 25 décès ont été imputés au Covid-19 dans ce pays. Cette femme de 56 ans est la première personne à avoir été contaminée localement depuis la mi-décembre, et elle est atteinte d'une souche de virus vraisemblablement plus contagieuse. "La souche d'infection est le variant sud-africain et la source de l'infection est très probablement une autre personne qui était rentrée" de l'étranger, a annoncé lundi le ministre de la Santé Chris Hipkins. Elle aurait été contaminée pendant sa quarantaine par une personne qui se trouvait au même étage qu'elle et qui a été testée positive deux jours avant que cette femme ne finisse sa quarantaine. Après sa sortie de quarantaine, elle s'est rendue dans la région du Northland, à la pointe nord du pays, et a présenté des symptômes du Covid-19 pendant plusieurs jours avant d'être testée positive. Deux de ses proches, dont son mari, ont depuis été testés négatifs. Le directeur général de la Santé Ashley Bloomfield a estimé que s'ils n'avaient pas été contaminés, c'était probablement du fait du type de symptômes que la femme présente. "Elle n'a pas parlé de symptômes respiratoires, c'était davantage des douleurs musculaires, ce qui fait qu'elle n'a peut-être pas propagé tant que ça le virus", a-t-il dit. (Belga)

