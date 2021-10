Coronavirus - Le Venezuela veut installer des "feux tricolores" dans les restaurants

Le Venezuela va installer à l'entrée des lieux publics et restaurants des "feux de circulation" contrôlant l'état de vaccination des clients, a annoncé le président Nicolas Maduro vendredi à la télévision publique."On prépare des feux de circulation (...) pour les restaurants et lieux publics (...) Vert quand la personne est vaccinée. Orange quand elle n'est pas vaccinée mais +saine+. Rouge quand la personne n'est pas vaccinée et a eu un test positif dans les 21 jours", a annoncé le président évoquant une mise en place fin octobre. Ce système fonctionnerait avec une base de données qui permettrait de savoir si la personne est vaccinée simplement avec son numéro de carte d'identité, a précisé la vice-présidente Delcy Rodriguez. "Aujourd'hui, nous avons atteint 50% de personnes vaccinées avec le cap mis sur 70% pour le 31 octobre", a assuré le président Maduro, qui a mis en garde contre une augmentation récente du nombre de cas à Caracas. Selon des données officielles, le pays a enregistré prés de 380.000 cas de Covid-19 pour 4.576 décès, des chiffres remis en cause par les représentants de la santé et les organisations internationales qui les estiment sous-évalués. (Belga)

