Coronavirus - Le vin chaud a gagné sur la culture, selon Van Ranst

Les mesures supplémentaires annoncées mercredi par les différents gouvernements forment un ensemble particulièrement strict, a souligné le virologue Marc Van Ranst, interrogé sur le plateau de la VRT.Le secteur culturel est particulièrement touché. "Pourtant, la confiance dans ce secteur est très élevée. Il ne s'agit pas de centaines de milliers de visiteurs qui, chaque soir, vont à des représentations. Quand on voit que les marchés de Noël restent ouverts, on peut se dire que le vin chaud a gagné sur la culture", a déclaré le virologue, membre du GEMS, groupe d'experts qui conseillent les autorités. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a contesté cette affirmation. "Les activités à l'extérieur sont totalement différentes que les activités à l'intérieur. A l'extérieur signifie qu'il y a suffisamment d'aération et que l'on peut faire d'une manière sûre", a-t-il dit. (Belga)

