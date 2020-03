Coronavirus - Les arbitres du football professionnel entretiennent leur condition individuellement

Les entraînements collectifs des arbitres du football professionnel ont été annulés. Le département arbitrage de l'Union royale belge de football a donné un programme individuel aux arbitres. "Ils seront prêts quand la compétition reprendra", a déclaré le département arbitrage mercredi.La Pro League a travaillé sur quatre scénarios pour terminer la saison en D1A et D1B mais prendra une décision quand il y aura plus de clarté sur la suite de la crise du coronavirus. Entre-temps, les clubs professionnels ont décidé de suspendre les entraînements jusqu'au 5 avril. Les entraînements collectifs des arbitres, qui sont aussi à l'arrêt, ont également été annulés. Le département arbitrage l'a annoncé mercredi. Les arbitres ont reçu un programme individuel. Ceux-ci ont été remis avec des moniteurs de fréquence cardiaque afin de permettre au préparateur physique de suivre et analyser les entraînements individuels. Les séances techniques à Tubize, lors desquelles les phases de jeu et les interventions du VAR sont analysées, ont été remplacés par du travail à domicile. Le département arbitrage a compilé des exercices en vidéo que les arbitres doivent résoudre à la maison afin de maîtriser la théorie. "Grâce à cette approche, nos arbitres seront prêts pour le moment où la compétition belge reprendra", a expliqué le département arbitrage. (Belga)