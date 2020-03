Coronavirus - Les bars et restaurants entament trois semaines de traversée du désert

Les mesures annoncées jeudi soir à l'issue du conseil national de sécurité sont entrées en vigueur ce samedi à minuit. Après une dernière tournée, les bars et restaurants sont entrés en hibernation. Ils garderont portes closes jusqu'au 3 avril.La Belgique a entamé samedi une période qui restera dans les mémoires. Pendant trois semaines, au moins, plus une bière au comptoir, plus un steak en salle et plus un cocktail sur la piste. Restent les frites, quand même. Mais à emporter uniquement. Les commerces de produits non-essentiels devront garder portes closes samedis et dimanches. Seuls les magasins qui proposent des denrées alimentaires et des services vitaux, comme les pharmacies, pourront rester ouverts le week-end. Les supermarchés, littéralement pris d'assaut depuis deux jours malgré les annonces répétées du secteur qu'un tel comportement n'a pas lieu d'être, devraient encore faire le plein ce samedi. Les coiffeurs pourront également recevoir des clients, mais uniquement sur rendez-vous. Côté divertissement, toutes les activités culturelles ou sportives sont à l'arrêt. Dans les hôpitaux, le déclenchement du plan urgence implique l'interdiction des visites. Dès lundi, les cours seront aussi suspendus, mais un accueil des élèves sera maintenu. Les crèches ne sont pas concernées par les mesures. (Belga)