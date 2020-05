Coronavirus - Les brocanteurs du marché de la Place du Jeu de balle protestent lundi

Les brocanteurs des puces de la Place du Jeu de balle à Bruxelles estiment que leur marché devrait rouvrir lundi au même titre que les autres. Selon eux, il est parfaitement possible d'organiser une brocante sur et aux alentours de la place, en respectant les règles de distanciation sociale et autres mesures de sécurité. Pour faire entendre leur voix, ils feront lundi matin une "promenade" en guise de protestation, peut-on lire sur la page Facebook du groupe Les Amis du Vieux Marché. Selon la police bruxelloise toutefois, toute manifestation reste interdite.Le conseil national de sécurité a en effet autorisé la semaine dernière la reprise des marchés à ciel ouvert de moins de 50 vendeurs à partir de lundi. Les brocanteurs ont toutefois été laissés de côté, s'insurgent-ils. "Ce satané virus est, sans doute, là pour des années, il faut sortir, au plus vite de cette psychose collective: la contagion est dynamique en cas de contact prolongé (plusieurs minutes) dans un lieu clos et quasi nulle en extérieur, surtout avec une distanciation physique respectée et un port de masque respectif en cas de rapport rapproché", rétorque Michel Deschuytere, président de l'association commerçante Bruegel-Marolles sur Facebook. "La taille du marché permet d'installer 50 abonnés sur deux carrés (18m²) en laissant un emplacement vide autour sans aucun marquage supplémentaire. Les passages existants peuvent être facilement indiqués à sens unique pour limiter le croisement des clients." Le président imagine également un système d'inscription avec tirage au sort pour un déballage une semaine sur deux, ou encore une exportation d'une partie du marché vers la place de la Chapelle. Pour faire valoir leur vision des choses, les brocanteurs se donnent rendez-vous lundi entre 07h00 et midi pour une "promenade avec distanciation physique, masque et gel", dans le "calme et la bonne humeur". "De telles rencontres, marches de protestation ou manifestations ne sont jusqu'à nouvel ordre pas autorisées", rappelle-t-on pourtant du côté de la police. "Même en respectant les règles de distanciation sociale, les rassemblements sont interdits. Nous essayons maintenant de prendre contact avec les organisateurs afin de le leur expliquer." (Belga)

