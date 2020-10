Coronavirus - Les classes de 5e, 6e et 7e du secondaire à Liège en distanciel dès lundi

Les cours seront donnés en distanciel dès lundi pour les classes de 5e, 6e et 7e de l'enseignement secondaire dépendant de la ville de Liège, a indiqué vendredi le porte-parole de l'échevin de l'Instruction publique, Pierre Stassart.Les cours théoriques seront donnés en distanciel aux classes de 5e, 6e et 7e année dans les écoles secondaires liégeoises, tant dans le général que le technique. Seuls les cours de travaux pratiques, dans la mesure où il ne serait pas possible de procéder à distance, peuvent bénéficier d'une dérogation. Dans ce cas, il est souhaitable qu'une alternance puisse être mise en place au niveau des présences, précise-t-on. Une telle organisation est déjà en place depuis le début de la semaine au sein de l'enseignement supérieur de la ville de Liège, notamment à la Haute Ecole HEL. (Belga)

