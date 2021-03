Coronavirus - Les écoles belges garderont portes closes cette semaine

Alors que l'épidémie de coronavirus reprend vigueur en Belgique malgré des mesures strictes appliquées depuis octobre dernier, le pays a décidé de refermer l'ensemble de ses écoles et de suspendre les cours cette semaine, à quelques jours du début des vacances de Pâques.Présentées comme une priorité nationale depuis la rentrée de septembre, les écoles étaient dans l'oeil du cyclone depuis quelque temps en raison, selon les autorités fédérales, d'un taux de contamination important parmi les moins de 19 ans couplé toutefois à un testing massif dans les établissements scolaires. La fermeture décidée par le comité de concertation mercredi dernier, au terme de plusieurs jours de palabres entre fédéral et communautés, compétentes en matière d'Enseignement, n'a en tout cas pas fait l'unanimité. Ainsi, dans une circulaire adressée jeudi passé aux directions d'écoles, la ministre de l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS) n'a pas hésité à remettre en cause le bien-fondé du Codeco à reconfiner l'enseignement. Depuis des mois, celle-ci n'a eu de cesse de dire que la fermeture des écoles, vu les dégâts pédagogiques et psychologiques qu'elle génère, ne pouvait intervenir qu'en ultime recours. Or, "les écoles ne sont pas subitement devenues le lieu de tous les dangers bien qu'il soit incontestable que des contaminations puissent s'y produire. Les enfants et les jeunes ne sont pas soudain devenus des bombes épidémiologiques", a-t-elle notamment écrit. Plutôt qu'une motivation strictement épidémiologique, la décision du Codeco de fermer les classes s'inscrirait en réalité dans la volonté de faire participer l'école à un effort collectif, a poursuivi la ministre. Et la décision n'est pas mieux passée au nord du pays. "Cibler les enfants pour pouvoir garder les magasins ouverts, je ne le comprends pas", a réagi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA). "Nous nous sommes accrochés à la conviction que, en tant que société, nous devons donner priorité à l'enseignement, à nos enfants et jeunes (...) Non, les enfants et l'école ne sont pas le moteur du virus", a-t-il par ailleurs répété. Il est prévu que les écoles rouvrent le 19 avril, en présentiel pour tout le primaire et le secondaire. Pour appuyer leur volonté, les ministres de l'Enseignement pourront brandir une nouvelle déclaration de l'Unesco qui qualifie de "catastrophe générationnelle" la fermeture des écoles. (Belga)